Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (ліворуч) з італійським колегою Антоніо Таяні під час зустрічі у листопаді 2024 року

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що першими до Європейського Союзу мають вступити Балканські країни, а вже після них – України. Таку думку Антоніо Таяні висловив у інтервʼю для італійської щоденної газети Corriere della Sera.

Антоніо Таяні запитали, чи підтримує Італія прискорений вступ України до Європейського Союзу. Італійський міністр запевнив, що країна хоче бачити Україну у ЄС, однак першими членство у союзі мають отримати Балканські країни.

«Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, перед якими ми маємо зобов'язання, і для нас вони є пріоритетом. У березні в Римі ми проведемо зустріч “Друзів Балкан”. 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Йоганном Вадефулем, щоб продемонструвати підтримку Сербії», – сказав Антоніо Таяні.

Водночас Антоніо Таяні запевнив, що Італія допоможе Україні стати членом ЄС, але вона «має пройти певний шлях».

Зауважимо, що Україна стала офіційним кандидатом у члени ЄС у червні 2022 року. Рішення про надання Україні статусу кандидата ухвалила Європейська Рада. Водночас отримати членство у Європейському Союзі прагнуть шість Балканських країн: Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Косово. Зокрема, Північна Македонія є офіційним кандидатом у члени ЄС з 2004 року та веде перемовини щодо вступу.

Додамо, що вступ України до Євросоюзу, є одним з гарантій безпеки, що включені у план щодо завершення російсько-української війни, деталі якого Володимир Зеленський озвучив 24 грудня 2025 року.

Водночас ще раніше, 12 грудня 2025 року, «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела повідомляла, що навіть у разі укладання мирної угоди з Росією, Україна не стане членом Європейського Союзу у 2026 році.

До слова, у жовтні 2025 року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе повернути Крим та території, які Росія окупувала у 2014 році та після лютого 2022 року.