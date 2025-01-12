Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вперше робить антиукраїнські заяви

Відомий скандальними антиукраїнськими заявами міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Financial Times заявив, що польське суспільство втомилось від війни в Україні. Причиною такої втоми урядовець, який також обіймає посаду віцепрем’єр-міністра, назвав молодих людей з України, які нібито їздять на нових авто і мешкають у Польщі у п’ятизіркових готелях.

«Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях», – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Говорячи про відмову передати Україні винищувачі МіГ-29, міністр оборони також нагадав, що в той час, коли інші країни надсилали українцям захисні шоломи, Польща передавала танки. І про це, каже Косіняк-Камиш, президент Володимир Зеленський і всі українці повинні пам’ятати.

«З одного боку, я розумію президента [Володимира] Зеленського, тому що це його роль — завжди вимагати більшої допомоги», – сказала Косіняк-Камиш. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки».

Нагадаємо, у грудні 2024 Владислав Косіняк-Камиш обурився червоно-чорним прапором на одному із БТР Rosomak у зоні бойових дій. Бронетранспортери на замовлення Сил оборони України і за гроші США та ЄС виготовило польське оборонне підприємство.

Ще раніше він заявив, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу, поки не виконає умову Польщі, пов’язану з історичним питанням Волинської трагедії.

Ще раніше Владислав Косіняк-Камиш заявляв про те, що між Україною і Польщею не буде добрих відносин, якщо українська влада прославлятиме Степана Бандеру.