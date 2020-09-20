Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому в проекті держбюджету-2021, який складений із дефіцитом і зі скороченням фінансування низки напрямків, збільшили видатки на такі органи, як Офіс президента і Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як розповів Марченко в інтерв’ю «Радіо Свобода», фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) через те, що «НАБУ було створене ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які дійсно необхідні».

«ДБР – орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютного забезпечення комп'ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили», – розповів міністр.

Говорячи про зростання в наступному році витрат на Офіс президента, міністр розповів, що наразі працівники цього відомства отримують менші гроші, аніж працівники секретаріату Кабінету міністрів.

«300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5-6 років, президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс, думати про видатки офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий», – пояснив він.

Водночас Марченко наголосив, що в Офісі президента уже заявили про готовність скоротити штат на 10%, щоб зменшити видатки, та внести це скорочення у проект держбюджету між першим і другим читанням.

Зазначимо, що видатки на утримання Офісу президента у проекті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Верховна Рада приступила до розгляду проекту держбюджету-2021 18 вересня, проте документ ще не ухвалений навіть у першому читанні. У процесі роботи над документом, його може бути змінено.

Нагадаємо, що згідно з проектом держбюджету-2021, видатки на силові структури і спецслужби збільшаться, а на армію – зменшаться.

Крім того, уряд планує наступного року підвищити низку податків і акцизів.