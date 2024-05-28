Заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики

Міністерство культури й інформаційної політики повернуло частину приміщень Вишнівецького палацового комплексу у власність Національного заповідника «Замки Тернопілля». За приміщення, де раніше розташовувалася шкіргалантерейна фабрика, судилися понад два роки.

Вишнівецький палац є пам’яткою архітектури XVIII ст. В роки Другої світової війни комплекс зазнав часткових руйнувань, відновити його вдалося в 1970 роках. З того часу, понад 50 років, частину приміщень займала шкіргалантерейна фабрика.

Після двох років судових справ частину приміщень Вишнівецького палацу вдалося повернули у власність держави, повідомили в міністерстві культури та інформаційної політики України у вівторок, 28 травня.

«Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги Національного заповідника "Замки Тернопілля" до Вишнівецького державного виробничо-торговельного підприємства "Шкіргалантерея"», – зазначили в Міністерстві. Відтак заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики, яка розташована в господарських приміщеннях комплексного ансамблю палацу і є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу.

В Національному заповіднику «Замки Тернопілля» розповіли ZAXID.NET, що раніше шкіргалантерейна фабрика орендувала в управління архітектури та містобудування Тернопільської облдержадміністрації частину господарських приміщень. В 1990 роках ці приміщення були передані цьому підприємству в користування, і відтоді представники підприємства намагалися їх відчужити. Однак Господарський суд виніс рішення на користь заповідника.

Фабрика розташовувалася в приміщеннях навпроти самого палацу, які мають форму букви «Г»

Приміщення, які орендувала фабрика, розташовані навпроти палацу. Вони мають форму букви «Г» і також є пам’яткою архітектури і частиною палацового комплексу. Господарські будівлі закривають внутрішнє подвір’я і утворюють так званий курдонер.

В Міністерстві культури й інформаційної політики зазначили, що підприємство «Шкіргалантерея» свідомо використовувало документи, які втратили чинність. «Підприємство протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації», – йдеться в повідомленні.

Палац розташовано в селищі Вишнівець за 48 км від Тернополя

Додамо, що Вишнівецький палац – це архітектурна пам’ятка XVIII ст. загальнодержавного значення у Вишнівці. Замок був резиденцією князів Вишневецьких, а з 1744 року – роду Мнішеків. В 1730 році архітектор Якуб Бланже на замовлення Міхала Сервація Вишневецького перебудував палац. В 1848 році Вишнівець відвідав Оноре де Бальзак та назвав парк з палацом «малим Версалем».

Найбільше палац зруйнували під час Першої світової війни. У 1920 роках його реставрував Владислав Городецький. До сьогодні Вишнівецький палац зберіг риси пізнього бароко та класицизму, а кілька років тому у палаці відреставрували дзеркальну залу.