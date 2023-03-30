В окремі дні у боях на Донбасі Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий», – заявила Маляр.

За словами Маляр, у 2014-15 роках ворог також мав більші втрати, ніж ЗСУ, але відтоді коефіцієнт втрат зріс майже у 2 рази на користь України.

Упродовж 29 березня Росія втратила 560 своїх солдатів у війні проти України. Загалом з початку повномасштабної війни українські військові знищили вже 172 900 окупантів.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк ще у грудні заявляв, що втрати України у війні серед військових значно нижчі, а серед цивільних – навпаки, вищі. За його словами, станом на початок грудня, Україна втратила до 13 тис. військових.