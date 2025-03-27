За ухилення від мобілізації в Україні заблокували рахунки 26 тис. громадянам

За порушення мобілізаційних правил в Україні заблокували рахунки 26 тис. громадянам. Про це йдеться відповіді Міністерства юстиції, передає «РБК-Україна».

Рішення про блокування банківських рахунків ухвалюють суди у разі не сплати військовозобов’язаними штрафу за ухилення від мобілізації. При цьому від початку 2025 року відкрито близько 10 тис. виконавчих проваджень через протерміновані штрафи. Приблизно стільки ж загалом було відкрито протягом всього 2024 року. За даними «РБК-Україна», приблизно 52% штрафів, які за порушення мобілізаційного закону виписали минулого року, досі не сплачені.

Наразі, за даними мін’юсту, відповідно до рішення суду, банківські рахунки заблокували 26 тис. українцям. У мін’юсті додають, що 1 квітня з’явиться оновлена статистика щодо блокування рахунків.

Відомо, що у 2025 році найбільше штрафів за порушення мобілізаційних правил отримали жителі Дніпропетровщини, в Києва та Полтавщини.

Як повідомляв ZAXID.NET, після впровадження нового закону про мобілізацію в Україні зросли штрафи за порушення мобілізаційних правил. Відтак невчасне оновлення військово-облікових тягне за собою відповідальність за адміністративне порушення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тис. грн. Його необхідно сплатити 15 днів після отримання постанови. Після закінчення терміну оплати постанову передають у виконавчу службу, яка має примусово стягнути штраф. Також, порушнику можуть заблокувати рахунки або вилучити майно чи посвідчення водія.