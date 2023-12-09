Про звернення до президента говорили на зустрічі з львівськими волонтерами у міськраді

Львівська міська рада і місцеві волонтери звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням якнайшвидше підписати законопроекти №9111 і №10039. Наступного тижня за відповідне звернення проголосують депутати ЛМР. Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Дрони – це розхідний матеріал. Звичайний дрон може бути в робочому стані навіть менше одного дня. Після пошкодження його потрібно списати. І тут починається бюрократичне пекло. Кілька десятків документів, розслідувань, погоджень з найвищим військовим керівництвом. Замість того, щоб вже працювати з новим обладнанням, військові змушені довго прощатись зі старим. Але ця ситуація стосується не лише дронів», – ідеться в дописі Андрія Садового.

Законопроект №10039, що спрощує всі формальні процедури, Верховна Рада ухвалила ще в жовтні. Його направили на підпис президенту.

Законопроект №9111 дає волонтерам можливість ввозити автівки для фронту без мита і передавати їх військовослужбовцям, яким вони потрібні.

«Без цього рішення сотні автомобілів не можуть бути ввезені і передані військовим. Це ніяк не сприяє перемозі», – говорить Андрій Садовий.

Львівська міська рада та волонтерське середовище Львова звернуться до президента України з проханням підписати законопроекти №10039 і №9111. Наступного тижня це питання розглянуть на сесії ЛМР.