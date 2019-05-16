Митрополит Епіфаній прокоментував звинувачення Філарета у порушенні домовленостей

Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відповів на звинувачення почесного патріарха Філарета. Зокрема він заперечив тезу колишнього голови УПЦ (КП) про те, що йому під час Об'єднавчого собору обіцяли залишити владу над новою церквою, але обманули.

«Особисто я перед собором ніяких обіцянок не давав...Протягом півроку велись перемовини, було багато зустрічей і лунали різні пропозиції. Я не був присутній під час усіх перемовин, але на значній частині з них був», – зазначив митрополит Епіфаній в інтерв’ю «ВВС Україна».

Він додав, що остання домовленість 14 грудня, перед собором, була викладена на папері за його відсутності. «Це була остаточна позиція. Кожен, можливо, думав про своє, але в кінці всі домовленості завершуються чим? Підписанням документів. Тому нині говорити про те, що хтось комусь десь обіцяв – недоречно», – сказав предстоятель.

Епіфаній наголосив, що фактично та юридично Київського патріархату не існує, його структура була розпущена 15 грудня вранці перед початком Об'єднавчого собору рішенням помісного собору УПЦ (КП).

«Якщо ці структури були розпущені, то не було керівників цих структур. Цим пояснюється, чому головував на соборі представник Константинополя. Ми ж звертались до нього щодо Томосу. І було визначено, що для надання Томосу має відбутись такий собор», – зазначив Епіфаній.

Почесний патріарх також докоряв голові ПЦУ тим, що той занадто багато слухає порад щодо розбудови церкви з Вселенського патріархату, а не його, проте митрополит на це заявив, що «потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами».

«Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував – я готовий прислухатись до його порад. Бо справді в нього є великий досвід керівництва церквою понад півстоліття. Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об'єднавчому соборі предстоятель. Одноосібно я не маю права змінювати те, що було ухвалене колегіально собором. Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і Томосом», – наголосив Епіфаній.

Водночас він додав, що заради миру та єдності робив та робитиме «усе залежне, щоб в нас все було добре».

Нагадаємо, нещодавно навколо новоствореної ПЦУ виник скандал. Колишній очільник УПЦ (КП), а нині почесний патріарх ПЦУ Філарет образився на те, що він не має влади у новій церкві, хоча йому її нібито обіцяли перед Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року. Філарет продовжує називати себе патріархом і стверджувати, що Київський патріархат, який влився в ПЦУ, досі існує.

На 14 травня він навіть запросив ієрархів церкви до Володимирського собору, що дехто розцінив як огляд власних прихильників перед наступом на Епіфанія. Проте до нього приїхали тільки четверо єпископів з 65.

Ввечері 14 травня з'явилась жорстка заява 90-річного Філарета з критикою теперішнього голови ПЦУ митрополита Епіфанія та вимогою дати більше влади у порушення статуту та Томосу про автокефалію для українського православ’я. А 15 травня почесний патріарх зібрав прес-конференцію, на якій повторив свої вимоги та жорстко розкритикував особисто митрополита Епіфанія.