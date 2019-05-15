Філарет заявив, що йому обіцяли керівництво Українською церквою після отримання томосу

Філарет заявив, що домовленності були між ним та Епіфанієм «тільки на словах»

На Об'єднавчому соборі почесному патріарху Православної церкви України Філарету обіцяли керівництво Українською церквою після отримання Томосу про автокефалію. Про це він заявив на прес-конференції, передає «Укрінформ».

«Була домовленість не тільки з Епіфанієм і президентом, а й з усіма архієреями на Архієрейському соборі, що після отримання Томосу я як патріарх буду керувати церквою всередині України, а назовні буде представляти цю церкву митрополит Епіфаній. Така була домовленість. Для того, щоб зберегти єдність, треба виконувати домовленості», - сказав Філарет.

Журналісти запитали, чи були ці домовленності зафіксовані у якихось документах. На що Філарет відповів, що домовленності були між ним та Епіфанієм «тільки на словах».

Патріарх також заявив про необхідність скликання Архієрейського собору для внесення змін до статуту Православної церкви України.

«Це (скликання собору - ред.) обов'язково повинно бути. Треба в статут, який зареєстрований державними органами, внести зміни і доповнення і цим статутом керуватися. Той статут, який був прийнятий на Об'єднавчому соборі 15 грудня, це статут грецької церкви, і дія його закінчується отриманням Томосу», - сказав Філарет.

Раніше, Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній не може працювати всередині церкви без його згоди і звинуватив чинного президента Петра Порошенка у «відступі від обіцяних домовленостей». Також, за його словами, він жалкує про те, що запропонував на Об’єднавчому соборі кандидатуру Епіфанія на пост предстоятеля Православної церкви України.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 грудня 2018 року Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю, митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. При цьому утворення ПЦУ передбачало ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату, яку очолював Філарет, та Української автокефальної православної церкви.

Однак 8 травня Філарет від імені розпущеної УПЦ КП розіслав запрошення на молитовне спілкування низці ієрархів, після чого довкола стосунків Філарета і Епіфанія розгорівся скандал. Так, Філарет навіть допускав розкол ПЦУ і заявляв, що Київський патріархат досі існує.