Колекція NFT-робіт художників і дизайнерів виставлена на продаж на одному з найбільших NFT маркетплейсів OpenSea.io

Художники та дизайнери разом з IT-спеціалістами та крипто-ком’юніті оголосили про початок кампанії зі підтримки українців у протистоянні російським окупантам, а також збору коштів на підтримку української армії. Про це повідомили організатори ініціативи «Ukraine.Аrt.War».

«Наш проект має на меті створення спеціальних ексклюзивних NFT-колекцій алгоритмічного мистецтва та колекцій унікальних артів які відображатимуть події та дух нашої боротьби, запуск яких відбудеться на найбільших NFT- платформах», – розповів один з організаторів проекту.

Він разом з колегами зі США запустили декілька ресурсів на яких збиратимуть роботи українських художників на тему війни з Росією. Перший з них це https://ukrainewar.art.

«Це є колекція токенізованих (NFT) робіт художників і дизайнерів виставлених на продаж на одному з найбільших NFT маркетплейсів OpenSea.io», – розповів він.

Колекція зібрала в собі творчість більш ніж 20 небайдужих митців з різних кутків України і вже стартували продажі.

Натомість для тих, хто хоче не лише придбати, а ще й публічно висловити підтримку Україні запущено також колекцію тематичних NFT під назвою Ukrainian heroes.

«Роботи в даній колекції також розроблені українським дизайнером з розрахунком що подальшому їх можна буде встановити на аватар Twitter та інших популярних соцмереж. Колекція буде доступною починаючи з 28-го березня за адресою https://ukrainianheroes.xyz і буде в обмеженій кількості 2000 NFT», – розповіли ініціатори.

За їхніми словами, усі кошти виручені від первинних і вторинних продаж буде перераховано офіційним фондам, які займаються забезпеченням української армії, а жертводавцям буде надано відповідний звіт.

Автори ініціативи також звертають увагу на те, що криптопожертви мають багато переваг, зокрема, тому, що вони нерегульовані, анонімні та швидкі, а самі крипторахунки доводять свою ефективність, збираючи величезні суми пожертв.

Що таке NFT?

NFT – це криптографічний токен, який користується популярністю у художників і музикантів. Невзаємозамінний токен – новий тип цифрових активів, що гарантує оригінальність предмета і право власності його власника. Предметом може будь-який цифровий об'єкт: від текстів і зображень до ігрових предметів, фінансових інструментів та доменних імен. Кожен NFT неповторний та унікальний, а ідентифікаційні дані кожного токена записані у контракті.

Володіння NFT-токеном дозволяє продавати, дарувати та отримувати відсоток з перепродажів творів мистецтва. Технологія настільки зрозуміла у використанні, що кількість цифрових гаманців за 2020 рік подвоїлася, досягнувши 222 тис., і це не кінець, вважають експерти.

Останнім часом у такому форматі за мільйони доларів продають найрізноманітніші цифрові об'єкти. Так, канадська художниця Кріста Кім першою у світі продала цифровий будинок – він існує лише у вигляді файлу. За її роботу Mars House на аукціоні віддали 523 тис. доларів. Своєю чергою, засновник та глава Twitter Джек Дорсі виставив на онлайн-аукціон Valuables свій перший твіт як NFT-токен.