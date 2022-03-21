7-річна киянка Амелія Анісович відкрила благодійний концерт у Польщі

Під час благодійного концерту у Польщі «Разом з Україною», який відбувся 20 березня, благодійникам вдалося зібрати 2 млн злотих. Ці гроші вже передані у фонд підтримки України, повідомив екс-посол України у Польщі Андрій Дещиця у Facebook.

Концерт «Разом з Україною» відбувся у польському місті Лодзь, на одному із найбільших стадіонів країни Atlas Arena. Під час концерту виступали найвідоміші польські та українські зірки. Його траслювали у 50 країнах світу.

Першою на сцену вийшла 7-річна дівчинка Амелія Анісович, яка стала відомою на увесь світ після свого виступу у бомбосховищі Києва, під час бомбардувань міста. Дівчинка у вишиванці виконала гімн України. До неї доєдналася українська співачка Тіна Кароль, вона подякувала та вклонилася полякам за їхню підтримку для українців.

Під час концерту на великому екрані вмикали фото та відео із знищеними містами України, також траслювали слова підтримки для українців (фото Grzegorz Michałowski/PAP)

Також на сцені обома мовами прочитали «Заповіт» Шевченка.

«Гучності емоціям додав «Заповіт» Шевченка, прочитаний обома мовами – українською та польською. А «Русский военный корабль…» зі сцени відіслав у належне місце популярний польський актор та кінорежисер Анджей Северин», – написав український дипломат Андрій Дещиця, який також був на концерті.

Під час концерту телеглядачі могли надсилати sms-повідомлення і таким чином робити благодійнй внески на підтримку України. За вечір вдалося зібрати 2 млн злотих, їх вже перерахували у фонд підтримки України.