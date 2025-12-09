Суд ООН прийняв позов Росії проти України

Головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй – Міжнародний суд ООН, що розташований у Гаазі (Нідерланди), прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

У постанові міжнародного суду ООН вказується, що поданий Росією зустрічний позов у справі щодо звинувачень у геноциді «допустимий та є частиною поточного провадження». Цією ж постановою Суд уповноважив Україну подати відповідь, а Росію – репліку. Водночас Міжнародний суд ООН не погодився за клопотанням Києва відхилити позов Москви, заявивши, що він безпосередньо пов’язаний з основним позовом України. Тепер Росія має до 7 грудня 2027 року аргументувати свій позов.

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року. Київ вимагає визнати безпідставними звинувачення Москви у «вчиненні геноциду в Донецькій та Луганській областях України», що нібито стало підставою для проголошення «ДНР» та «ЛНР» та подальшого вторгнення Росії в Україну. Крім того, Україна вимагає визнати відсутність законних підстав для будь-яких дій Росії на її території. Також Київ наполягає на визнанні Москви винною в умисному вбивстві та тяжких травм українцям, що є геноцидом проти українського народу.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином.