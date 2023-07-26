Будівля посольства Росії в Кишиневі

Уряд Молдови у середу, 26 липня, оголосив, що скоротить чисельність дипломатів посольства Росії в Кишиневі. Своє рішення в уряді пояснили бажанням зменшити кількість людей, «які намагаються дестабілізувати Молдову». Про рішення уряду, яке оголосив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на засіданні уряду, пишуть молдовські Journal TV та NewsMaker.

«Протягом багатьох років ми були об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку Росії. Значна частина з них була зроблена через посольство», – наголосив Попеску.

За його словами, дипломатичні служби мають розвивати добрі відносини, а не діяти на дестабілізацію країни, тому молдовський уряд досяг згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів із Росії.

«Щоб було менше осіб, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. Я роблю це оголошення зараз. Представники посольства РФ вже поінформовані», – резюмував міністр.

У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ. Різницю у цифрах, ймовірно, можна пояснити тим, що деякі посади у посольстві були незаповненими.

Вранці 26 липня до молдовського МЗС викликали російського посла Олега Васнєцова, якого повідомили про це рішення. Його викликали для пояснень після того, як у пресі з'явилося розслідування про те, що на даху російського посольства в Кишиневі встановлені антенні системи, які нібито збирають інформацію для російських спецслужб.