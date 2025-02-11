Морські свинки досить невибагливі, проте вони мають власні смаколики, які вони обожнюють

Підготовка до появи домашнього улюбленця не менш важлива, ніж сам факт його придбання. Морські свинки – дружні та грайливі гризуни, яких часто заводять у сім’ях з дітьми. «Твій песик» розповідає, що перед появою нового друга потрібно забезпечити йому комфортні умови та дізнатись про всі нюанси догляду.

Облаштування житла

Часто морських свинок порівнюють із хом’яками, але між ними є суттєві відмінності. Морські свинки більші за розміром і значно привітніші. Морські свинки ведуть денний спосіб життя, тому для максимального комфорту необхідно подбати про те, щоб місце, де вони будуть жити, було достатньо освітленим. При цьому варто уникати прямих сонячних променів, щоб пухнастому не було надто спекотно. Вже за поведінкою тварини можна визначити чи досить комфортно облаштовано її нове житло – в сприятливих умовах морська свинка поводитиметься активно.

Розмір клітки – ще один важливий фактор. Фахівці рекомендують, щоб клітка за габаритами була не менш ніж 40х80 см. Вимога до розміру будиночка є основною, адже лише у сприятливих умовах розвиток та зростання тварини будуть збалансованими.

Необхідно також обладнати простір улюбленця – облаштувати годівниці, зробити зручний доступ до води, а також не слід забувати, що морська свинка перш за все гризун, отже необхідно подбати те, щоб вона могла точити зуби. Для цього можуть підійти навіть прості гілки, а підлогу клітки можна покласти сіно.

Раціон та харчові звички

Морські свинки досить невибагливі, проте вони мають власні смаколики, які вони обожнюють. Годувати морську свинку варто наступними продуктами:

овочі (огірок, морковка, буряк тощо);

фрукти (яблука, груші, сливи);

ягоди;

лугова та садова зелень.

Дуже корисним вважається інколи давати улюбленцю різні гілки дерев, тому що у них є необхідні для здоров’я мікроелементи.

Також існують продукти, які не можна давати морській свинці. Наприклад, не варто годувати улюбленця картоплею чи баклажанами. Гілки ялинки або дуба також не рекомендовано додавати у їжу. Проте найголовніше не годувати тварину м’ясними та малочними продуктами, а також солодким.

Перегодовувати морську свинку теж не варто – їй вистачить двох прийомів їжі на день. Подбайте про постійний доступ до води, проте зауважте, що на добу навіть доросла свинка споживає приблизно 250 мл рідини.