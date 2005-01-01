МОЗ дасть лікарям півроку на підготовку до реалізації медреформи

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк

З липня 2018 року заклади первинної ланки, які приєднаються до реформи, отримають виплати за медичні послуги за кожного пацієнта від Національної служби здоров'я України, а до цього, як і раніше, отримуватимуть за субвенцією через місцеві бюджети. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє «Укрінформ».

«Нова система фінансування починається з другого півріччя 2018 року. Всі медичні заклади будуть мати півроку на спокійну підготовку. В першому півріччі медичні закладі буть отримувати фінансування за звичним механізмом медичної субвенції. Ніхто не залишиться без грошей», – сказав Ковтонюк.

Також Ковтонюк повідомив, що з січня 2018 року має розпочатися підготовчий етап реформи: реорганізація закладів первинної медичної допомоги з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Тільки за цієї умови заклади зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету.

Автономізація медзакладів «первинки» передбачає можливість укладати договори, мати рахунок в банку, отримувати від держави оплату за медичну послугу, право самостійно планувати штатний розпис і бюджет.

З квітня розпочинається національна кампанія «Обери свого лікаря», під час якої пацієнти мають обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним декларацію про надання медичних послуг. До цього часу підписання декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

У червні планується запуск Національної служби здоров'я, яка здійснюватиме оплату за медичні послуги лікарям. Фінансування закладів первинної медичної допомоги за новою моделлю розпочнеться з липня.

Заступник міністра поінформував, що перехід закладів первинної меддопомоги в нову модель фінансування може відбуватися в три етапи: у липні, жовтні і грудні 2018 року, коли відбувається перегляд бюджету.

Медичні заклади зможуть приєднуватися до реформи тільки одночасно цілим районом, містом або об'єднаною територіальною громадою.

Це зумовлено тим, що субвенція перераховується на місцевий бюджет, і, відповідно, може бути замінена повністю для цього бюджету, а не окремого закладу. Заклади вторинної і третинної допомоги будуть фінансуватися за субвенцією до кінця 2018 року.