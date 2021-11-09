Наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров’я України утилізувало 500 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності, інформує у вівторок, 9 листопада, видання LIGA.net, журналісти якого отримали відповідну інформацію від МОЗ.

У міністерстві уточнили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тис. доз вакцин AstraZeneca, термін придатності яких закінчувався 31 жовтня. Їх вилучили із пунктів та центрів вакцинації. Водночас у МОЗ зазначили, що інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіоні.

Наразі в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. МОЗ зазначило, що вони будуть використовуватися для вакцинації як перша і друга доза.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 листопада стало відомо, що на Львівщині утилізують 40 тис. доз вакцини AstraZeneca через закінчення терміну придатності.