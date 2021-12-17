Міністерство охорони здоров’я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим. Про це йдеться на сайті МОЗ у п’ятницю, 17 грудня.

Тепер, згідно із наказом, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікування. Працівників цих установ, які не вакцинуються протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Ще раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників закладів освіти та чиновників державних органів влади. Відповідний указ набув чинності 8 листопада.

9 листопада список професій розширили – передбачається, що з 9 грудня обов'язкове щеплення проти коронавірусу повинні також мати співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (перелік можна переглянути тут).

Зазначимо, що ще в квітні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що обов’язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичному суспільстві.