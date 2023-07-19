Завдяки таким методам вдалося затримати чотирьох чоловіків призовного віку

На буковинському кордоні прикордонники зловили ухилянтів за допомогою фотопастки. Чотири чоловіки намагалися незаконно перетнути державний кордон. Камера спостереження зафіксувала рух на одній із ділянок державної межі, а прикордонники оперативно прибули на місце і затримали утікачів.

Фотопастку вирішили встановити на одній з популярних серед ухилянтів ділянок. Тут прикордонні загони часто ловили чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до іншої країни. Вночі з 17 на 18 липня фотопастка зафіксувала рух невідомої особи в безпосередній близькості від українсько-румунського кордону. Вже за кілька хвилин охоронці кордону відділу прикордонної служби «Герца» затримав двох чоловіків призовного віку, мешканців Хмельницької та Чернівецької областей.

Через кілька годин на ту ж саму фотопастку знову потрапило двоє порушників державного кордону. Їх також зловили прикордонники. У Державній прикордонній службі зазначають, що фотопастка допомагає оперативно встановлювати на якій саме ділянці кордону порушники планують перехід. Ця інформація передається до підрозділів оперативно.

«Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи протидії протиправній діяльності. Прикордонники мають на своєму озброєнні технічні засоби, що дають змогу дистанційно виявляти порушення та оперативно реагувати на них», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

️Всіх затриманих чоловіків бійці загону доставили в прикордонний підрозділ та склали відносно них протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 202 та 204 КУпАП (Порушення прикордонного режиму).