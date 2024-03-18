Посадовицю затримали під час отримання частини хабара

В Чернівецькому районі правоохоронці викрили лікарку з лікарської консультативної комісії на хабарі в розмірі 175 тис. грн. Завідувачка відділення в районній лікарні видавала військовозобов’язаним чоловікам довідки про ІІ групу інвалідності. Під час обшуків у посадовиці вилучили готівку у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Жінку затримали під час отримання частини грошей.

Працівники департаменту стратегічних розслідувань та поліцейські встановили, що членкиня комісії одного з медичних закладів, за гроші «реєструвала» чоловіків призовного віку особами з ІІ-ю групою інвалідності. Вартість послуги від 3500 до 5000 доларів, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань.

«Лікарка гроші отримувала за кожен етап корупційної схеми. Під час процесуальних заходів правоохоронці задокументували отримання медикинею 2000 гривень, 600 євро та 3500 доларів хабара», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 18 березня.

Під час обшуків за місцем роботи та місцем проживання підозрюваної поліцейські вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн грн. Посадовицю лікарської консультативної комісії затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 680 грн. Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.