Жінку затримали під час передачі хабара

В Чернівцях правоохоронці затримали жінку, яка за винагороду в розмірі 4000 доларів пообіцяла допомогти знайомому у питанні призначення групи інвалідності і непридатності до війська. Чоловік має вроджену ваду серця і планував виготовити необхідні документи. Попередниця заявила, що зможе це зробити лише за гроші.

Правоохоронці встановили, що до вимагання грошей причетна 31-річна жителька Чернівців. До неї за рекомендацією звернувся буковинець із вродженою вадою серця. Він розповів, що планує виготовити групу інвалідності, а надалі йти до військово-лікарської комісії, яка б визнала його непридатним до служби в ЗСУ. Жителька Чернівців зазначила, що зможе допомогти в цьому питанні, але необхідно буде заплатити гроші. Клієнт на її пропозицію погодився.

«Жінка спілкуючись із чоловіком запевнила, що має знайомих у відповідних лікарських комісіях та за 4000 доларів США пообіцяла посприяти у позитивному рішенні. Частину хабаря, у розмірі 500 доларів США, чернівчанка отримала одразу», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 14 березня.

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З чоловіком домовилися про дату передачі наступної частини грошей. У визначений час буковинець приніс 3500 доларів і передав 31-річній посередниці. Під час цього її затримали слідчі буковинської поліції спільно з оперативниками СБУ.

Наразі правоохоронці вже повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом) та звернулися до суду з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу. Буковинці загрожує до 5 років ув’язнення.