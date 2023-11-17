Лікаря працівники СБУ затримали в його робочому кабінеті

У Чернівцях працівники поліції спільно з СБУ затримали голову військово-лікарської комісії за вимагання хабара від бійця ЗСУ за сприяння призначення йому групи інвалідності. За інформацією ZAXID.NET, вимагачем виявися заступник гендиректора лікарні швидкої медичної допомоги Іван Тріска. Посадовець за 500 доларів обіцяв військовослужбовцю владнати питання про призначення групи інвалідності.

До співробітників СБУ та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звернувся військовослужбовець ЗСУ. Чоловік повідомив, що ймовірно голова ВЛК вимагає від нього хабар. Боєць ЗСУ розповів, що він отримав поранення і планував оформити собі групу інвалідності. Заступник гендиректора лікарні швидкої медичної допомоги, який за сумісництвом є головою ВЛК Іван Тріска запевнив, що може посприяти в отриманні позитивного висновку МСЕК за 500 доларів США.

«Чиновник проконсультував чоловіка не лише щодо всіх необхідних процедур і довідок, а також і щодо суми, необхідної для позитивного рішення МСЕК. Правоохоронці затримали зловмисника “на гарячому” під час отримання хабаря просто у власному робочому кабінеті», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області в п’ятницю, 17 листопада.

Лікарю правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Додамо, що Іван Тріска раніше очолював управління фінансової політики, звітності та правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації. На виборах до місцевих рад в 2020 році чиновник йшов третім номером від «Аграрної партії» до Чернівецької обласної ради.