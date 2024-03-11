В аварії загинула 19-річна жителька села Черепківці

На Буковині неподалік кордону з Румунією в аварії загинула 19-річна водійка BMW. Експерти встановили, що жінка на швидкості з’їхала в кювет, де автомобіль перекинувся. В результаті вона отримала травми, несумісні з життям.

Смертельна аварія трапилася в ніч з 10 на 11 березня в селі Слобідка Чернівецького району. Очевидці на місце ДТП викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги. Для з’ясування обставин приїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що 19-річна жителька села Черепківці, керуючи автомобілем BMW, допустила з’їзд автівки в кювет, де транспорт перекинувся. В результаті ДТП водійка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 11 березня.

Тіло загиблої поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За фактом аварії слідчі внесли відомості і ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Правоохоронці розслідують смертельну аварію.