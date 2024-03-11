Водій авто відмовився проходити експертизу на алкоголь в крові

В селі на Тернопільщині в ДТП загинув 19-річний водій мотоцикла. В двоколісний транспорт врізався водій автомобіля ЗАЗ. Чоловік відмовився проходити експертизу на алкоголь в крові і поліцейські затримали його. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Смертельна аварія трапилася о 17:00 10 березня на сільській дорозі в населеному пункті Млиниська. На місце ДТП виїхала поліція і бригада швидкої допомоги. Правоохоронці встановили, що 33-річний водій автомобіля ЗАЗ виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із мотоциклом «Мінськ».

Мототранспортом керував 19-річний житель села Кобиловолоки. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Медики швидкої допомоги констатували смерть людини. Водія автомобіля травм не отримав.

«33-річний чоловік від проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння відмовився. Правоохоронці його затримали», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 11 березня.

В поліції Тернопільщини факт смертельної ДТП внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває слідство. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.