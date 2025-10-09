Мешканців регіону попереджають про сильний вітер

Синоптики попередили жителів Чернівецької області про штормове попередження через сильний вітер. Через це на Буковині оголосили перший рівень небезпечності, жовтий. Також в регіоні очікують на короткочасні дощі.

Про погіршення погодних умов повідомили в Чернівецькому обласному центр з гідрометеорології. Зокрема вдень 10 жовтня та протягом доби 11 жовтня очікують на сильний вітер – північно-західного напрямку 15-20 м/с.

У п’ятницю, 10 жовтня, в області буде хмарно з проясненням. Невеликий дощ. Вітер північно-західний ️7-12 м/с, вдень пориви ️15-20 м/с. Температура вночі 5-10°С тепла, в горах 1-6°С тепла, вдень 9-14°С тепла. В Чернівцях теж очікують невеликий дощ. Вітер північно-західний️ 7-12 м/с, вдень пориви️15-20 м/с. Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 12-14°С тепла. Видимість на автошляхах в опадах 2-4 км.

У суботу, 11 жовтня, в області буде хмарно з проясненням. Невеликий дощ. Вітер північно-західний ️7-12 м/с, вдень пориви ️15-20 м/с. Температура вночі 8°С тепла, вдень 10-12°С тепла. В Чернівцях теж очікують невеликий дощ. Вітер північно-західний️ 7-12 м/с, вдень пориви️15-20 м/с. Температура вночі 9°С тепла, вдень 10-12°С тепла. Видимість на автошляхах в опадах 2-4 км.

У неділю, 12 жовтня, в області буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний ️7-12 м/с. Температура вночі 10°С тепла, вдень 12-13°С тепла. В Чернівцях теж очікують невеликий дощ, хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний️ 7-12 м/с. Температура вночі 10°С тепла, вдень 11-13°С тепла.