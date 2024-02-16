У вогні загинув 70-річний господар

На Буковині рятувальники під час гасіння пожежі в дерев’яному будинку виявили тіло чоловіка. За свідченням односельчан – це 70-річний господар помешкання. Загиблого працівники ДСНС передали поліцейським, які будуть встановлювати точну причину смерті та пожежі.

Виклик про пожежу в дерев’яному будинку в смт Берегомет Вижницького району надійшов до «Служби порятунку» увечері 15 лютого. На місце загоряння одразу виїхали рятувальники. Односельчани також повідомили, що всередині помешкання може перебувати господар.

«На виклик прибули рятувальники з міста Вижниця, смт Берегомет і місцевий пожежно-рятувальний підрозділ смт Берегомет. Вогонь охопив площу 20 кв. м. », – повідомили в управлінні ДСНС в Чернівецькій області в п’ятницю, 16 лютого.

Під час ліквідації пожежі всередині будинку вогнеборці виявили тіло господаря – чоловіка, 1954 року народження. Загиблого передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точної причини смерті.

Також поліцейські будуть встановлювати причину пожежі в будинку. За фактом загибелі людини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).