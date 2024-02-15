На Буковині в пожежі літньої кухні загинув 55-річний чоловік. Дим і вогонь з господарської будівлі помітили сусіди, які викликали рятувальників. Працівники ДСНС на місці загоряння виявили тіло господаря. Загиблого передали працівникам поліції.

Повідомлення про пожежу в літній кухні в селі Припруття Боянської громади надійшло до Служби порятунку близько обіду 14 лютого. Односельці повідомили, що в приміщенні може перебувати господар будинку. На місце події одразу прибули рятувальники.

«До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежа самоліквідувалась. На місці події вогнеборці виявили без ознак життя власника, 1968 року народження», – повідомило головне управління ДСНС у Чернівецькій області в четвер, 15 лютого.

Тіло загиблого передали працівникам поліції, які направили його проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Також правоохоронці розпочали за фактом загибелі людини кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Причина пожежі встановлюється.