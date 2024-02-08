На Буковині в пожежі будинку загинув чоловік. Тіло господаря на місці загоряння виявив його сусід. Чоловік зайшов запитатися чи все гаразд, бо односелець давно не виходив на вулицю. З’ясували, що в кімнаті виникла пожежа, від якої і загинув селянин, а пізніше вогонь сам загас. Поліція з’ясовує всі обставини події.

Пожежа виникла в приватному будинку села Васловівці Горішньошерівецької територіальної громади Чернівецького району.

«На спецлінію “101” надійшло повідомлення від місцевих жителів про пожежу, котра сталася в житловому будинку. До чоловіка, котрий там проживав, навідався його сусід і помітив ознаки горіння в будинку. На той час пожежа вже самоліквідувалась, а в одній з кімнат сусід виявив 61-річного місцевого жителя уже без ознак життя», – повідомили в ДСНС Буковини.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Односельчани також зателефонували в поліцію. Правоохоронці виїхали на місце події та забрали тіло загиблого, щоб передати на судово-медичну експертизу. Причина пожежі та причина смерті чоловіка – встановлюються. Поліцейські за фактом загибелі 61-річного чоловіка порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).