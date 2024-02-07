Пожежа сталася в багатоповерховому будинку на околиці міста

Під час гасіння пожежі в багатоквартирному будинку рятувальники виявили тіло 39-річної жінки. Попередньо, у вогні загинула господині квартири, де трапилося загоряння. Що стало причиною нещасного випадку – встановлюють правоохоронці.

Повідомлення в «Службу порятунку» про те, що горить квартира на вул. Протасевича, що на околиці Тернополі, надійшло від сусідів о 17:16. Люди розповіли, що помітили вогонь та дим з вікна помешкання. Рятувальники прибули одразу, адже рятувальна частина розташована на сусідній вулиці. Всередині багатоповерхівки було сильне задимлення, пожежники зайшли до квартири і почали гасити загоряння.

«Під час ліквідації пожежі встановили, що вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2, пошкодив облицювання стін та стелі в кімнаті квартири. Також на пожежі виявлено тіло мешканки квартири без ознак життя», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 7 лютого.

Вогонь знищив одну кімнату в квартирі

Рятувальники винесли загиблі на вулицю і передали правоохоронцям. Поліцейські встановили, що загинула 39-річна мешканка квартири. Тіло передали для проведення експертизи, щоб встановити точну смерть тернополянки. Також за фактом смерті на пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Причина смерті встановлюється.