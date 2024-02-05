Поліцейські з'ясовують причину пожежі

На Тернопільщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Загоряння в приватному будинку в селі Лозівка Скориківської громади сталося вранці 3 лютого. Працівники ДСНС викликали сусіди, які помітили дим та вогонь. Однак господаря помешкання врятувати не вдалося.

До «Служби порятунку» о 09:06 зателефонували жителі села Лозівка Скориківської громади Тернопільського району. Селяни повідомили, що вікна одного будинку йде чорний дим і видно вогонь. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло

«Пожежу ліквідували працівники чергового караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння в кімнатах виявили тіло господаря будинку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються», – повідомили в головному управлінні ДСНС в Тернопільській області.

Загиблого чоловіка рятувальники винесли на вулицю з палаючого будинку. На місце пожежі також викликали поліцейських, яким і передали його тіло. Правоохоронці встановили, щоб від чадного газу та продуктів горіння загинув 57-річний чоловік, який проживав в цьому помешканні. Факт пожежі і загибелі людини поліцейські внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою нещасний випадок).