На Буковині через паління в ліжку загинув чоловік. Пожежа трапилася в селі Шишківці Ставчанської громади. Чоловіка вже без ознак життя в будинку виявили родичі. Загоряння місцеві жителі погасили самотужки.

Пожежа в селі Шишківці трапилася увечері 31 січня. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце загоряння в село не викликались. Загиблого виявили його родичі, які зайшли в будинок і побачили в кімнаті ознаки горіння. Чоловік лежав в ліжку і вже був без ознак життя.

«Попередня причина пожежі — необережність під час паління. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу міста Кіцмань для встановлення причини смерті», – повідомили в ДСНС Буковини в четвер, 1 лютого.

У селі Волока Чернівецького району 31 січня трапилася ще одна пожежа – горів житловий будинок. Загоряння на площі 20 м2 виявили господарі. На місце пожежі прибули рятувальники з 14 державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежно-рятувальні підрозділи навколишніх. Працівники ДСНС врятували від знищення будинок. Вогонь пошкодив перекриття будинку. Попередня причина пожежі — недолік конструкції нагрівальної печі та димаря.