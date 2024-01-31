Причину виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці

У середу, 31 січня, сталася пожежа в одному з будинків в місті Надвірна. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пожежа в Надвірній сталася в обід. Вогонь охопив одноповерховий житловий будинок.

«Сьогодні о 12:02 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку в місті Надвірна. Прибувши до місця виклику вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку», – інформують в ДСНС.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1976 року народження. Причину виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.