Разом з податківцем працівники ДБР затримали ще двоє спільників

Працівники ДБР спільно з поліцейськими викрили на Буковині схему незаконного обігу контрафактного алкоголю та сигарет. Організував продаж чернівчанин, а допомагав йому працівник податкової. За це податківець щомісяця отримував гроші. Зловмисникам оголосили про підозру.

Під час розслідування працівники ДБР встановили, що до злочинної схеми продажу підробного алкоголю та сигарет причетні троє жителів Чернівців. Головним був 44-річний чернівчанин, він і залучив до своєї схеми ще двох спільників. Серед них – співробітник податкової служби, який відповідав за контроль ринку підакцизних товарів, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 14 березня.

«Чиновник за грошову винагороду сприяв діяльності групи, забезпечуючи уникнення перевірок. За свою “лояльність” він щомісяця отримував неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів. Задокументовано факт одержання ним понад 4 тис. доларів», – йдеться в повідомленні прокуратури Буковини.

Правоохоронці встановили, що учасники групи закуповували підакцизну продукцію у невстановлених осіб, перевозили в спеціальні підготовленні приміщення, де зберігали алкоголь і тютюн. Продавали контрафактні товари гуртом та вроздріб – розвозили по місцевих магазинах.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури оголосили двом чернівчанам підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України і скерували справу до суду. Колишньому податківцю, який за неправомірну вигоду сприяв їхній діяльності, також оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 КК України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.