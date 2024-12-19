Мікроавтобус зупинили на контрольно-пропускному пункті

На одному із контрольно-пропускних пунктів на Буковині поліцейські зупинили мікроавтобус, який повістю був заповнений зрубаними ялинками. Водій, який керував автомобілем, документи на зрубані деревця не надав. Загалом під час огляду правоохоронці зафіксували, що чоловік перевозив 150 ялинок. За цим фактом розпочали перевірку.



Водія із зрубаними новорічними деревцями зупинили у селі Лівинці Дністровського районного. Співробітники відділу поліції разом із поліцейським офіцером Кельменецької громади на контрольному пункті помітили мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 46-річний житель Волинської області. Його зупинили для перевірки документів, однак під час розмови правоохоронці помітили, що волинянин помітно нервує.

«Під час огляду мікроавтобуса поліцейські виявили у багажнику незаконно зрубані дерева. Загальна кількість – 150 штук. Дозвільних документів на перевезення хвойних дерев чоловік не мав», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 19 грудня.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала протиправну діяльність чоловіка. також правоохоронці зробили заміри деревини та вилучила незаконний вантаж. Звідки взяв ялинки і куди віз, чоловік відмовився розповідати.

За фактом виявлення вирубаних ялинок поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 246 КК України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). За вчинення правопорушення волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі.