Першому заступнику голови однієї з міських рад на Волині оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Посадовець допустив незаконну вирубку дерев між селом Зелене та містом Берестечко на 3,9 млн грн. Про це повідомили 31 жовтня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, у квітні 2023 року підозрюваний, який є головою комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, допустив незаконну вирубку дерев на ділянці смуги відведення автомобільної дороги між селом Зелене та містом Берестечко.

«Це призвело до завдання державі в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області збитків на майже 3,9 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України), посадовцю загрожує штраф або від двох до п'яти років позбавлення волі.