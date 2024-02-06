Водію загрожує кримінал, а ухилянту – штраф

На Буковині прикордонники виявили ухилянта, який намагався виїхати в Румунію під пасажирським сидінням і автомобільним килимком. За такий «квиток» чоловік заплатив організатору незаконного переправлення за кордон 9000 доларів. Працівники прикордонної служби затримали водія і його пасажира на одному із контрольних постів. Тепер організатору загрожує кримінальна відповідальність, а ухилянту – штраф.

Увечері 6 лютого працівники Державної прикордонної служби помітили на пості автомобіль білого кольору. Військовослужбовці зупинили транспорт, за кермом якого перебував місцевий житель. Під час огляду авто прикордонники помітили, що заднє пасажирське сидіння підняте догори, а ніж зазвичай це в інших машинах таких марок. Під ним знайшли ухилянта. Чоловік прикрився автомобільним килимком та обшивкою, щоб його не помітили.

За таку поїздку чоловік заплатив 9000 доларів

«Під час проведення оперативних заходів у прикордонні в поле зору співробітників Чернівецького прикордонного загону потрапив місцевий житель. Чоловік, за попередньою інформацією, готував незаконне переправлення українців призовного віку до Румунії», – повідомили в Державній прикордонній службі України у вівторок, 6 лютого.

Прикордонники з’ясували, що, прикрившись килимком, за кордон їхав 26-річний буковинець. Чоловік відразу не зізнавався, куди зібрався їхати, але згодом все ж повідомив, що за таку подорож до сусідньої країни він заплатив 9000 доларів.

Правоохоронці затримали водія-переправника. Організатору загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали матеріали за ст. 204-1 КУпАП, він заплатить штраф.