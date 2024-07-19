На Буковині таксист отримав умовний термін за смертельний наїзд на пішохода. Чоловік скоїв аварію увечері у грудні 2023 року. В суді він свою провину визнав і зазначив, що не хотів вбивати людину, але його засліпили фари зустрічної машини і тому він не побачив пішохода. Суд також заборонив чоловіку керувати автомобілем терміном на 1 рік.

Смертельна аварія сталася 19 грудня 2023 року, приблизно о 18:45. Обвинувачений Борис Маляр керував технічно несправним автомобілем марки ВАЗ-21114. Водій їхав дорогою сполученням Чернівці – Заставна із допустимою швидкістю близько 70 км/год. На цій ділянці шляху відсутнє вуличне освітлення. Поза межами населеного пункту, неподалік с. Васловівці, в адміністративних межах Чернівецького району Чернівецької області водій проявив неуважність і наїхав на пішохода, який рухався по проїзній частині у попутному напрямку. Від отриманих трав потерпілий чоловік помер на місці пригоди.

Борис Маляр в суді свою вину визнав повністю і висловив щирий жаль, що так сталося. В суді він також попросив побачення у сім’ї потерпілого. Обвинувачений пояснив, що він є власником автомобіля, який використовував для надання послуг таксі. Того вечора він відвіз клієнтів у с.Веренчанка, звідки повертався один додому в сторону м.Чернівці. Швидкість руху була близько 70 км/год та ввімкнене ближнє світло автомобіля. Коли він проїхав с. Малий Кучурів, а також покажчик населеного пункту с. Васловівці, то побачив, що на зустріч йому виїхав мікроавтобус, який засліпив його світлом свої фар. В цей момент відбувся удар.

«В той час він побачив пішохода, який рухався по проїзній частині дороги у попутному напрямку, але навіть не встиг зреагувати, бо натиснув на гальма вже після того, як задів людину та протягнув її пару метрів. Після чого він зупинився, вийшов, щоб надати допомогу пішоходу, який лежав на обочині. Він викликав швидку допомогу та поліцію. Обвинувачений просив суд не позбавляти його права керування автомобілем, оскільки це погіршить фінансове становище його сім’ї», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 8 липня.

В суд також прийшла дружина загиблого в аварії чоловіка. Потерпіла розповіла, що її чоловік багато років зловживав алкоголем. В день аварії в них в сім’ї виник конфлікт, оскільки з самого ранку загиблий прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння та намагався полагодити електричний щиток. Переживаючи за безпеку його життя, вони з донькою намагалися його зупинити, щоб він не мав справу із струмом, тому викликали наряд поліції. Однак ще до приїзду поліцейських чоловік втік з дому. Вже увечері сільський голова прийшов до них та повідомив, що родич потрапив у ДТП та загинув на місці події. Жінка зазначила, що жодних претензій до обвинуваченого вона не має, просила його суворо не карати.

Суддя Заставнівського райсуду Олена Пухарєва визнала обвинуваченого винуватим у смертельній ДТП та призначила йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік. Однак звільнила чоловіка від відбування призначеного йому основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він упродовж іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового кримінального правопорушення. Також буковинець повинен заплатити понад 10 тис. грн судових витрат. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.