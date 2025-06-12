Водночас офіційного відкриття купального сезону в Чернівцях не буде

У Чернівецькій області визначили чотири місця для безпечного купання. Офіційного відкриття купального сезону на Буковині не буде, однак рятувальники й комунальне підприємство Чернівців перевірили місця й визначили перелік безпечних пляжів.

«Купальний сезон щороку повинна відкривати відкривала спеціальна комісія. Однак через воєнний стан вона наразі не засідає. Але для безпеки людей, рятувальники обстежили місця масового купання», – розповіла ZAXID.NET речниця ДСНС Буковини Мирослава Іванчук.

Цього року визнали безпечними чотири пляжі. Це «Рудка» у селі Великий Кучурів, «Хвиля» в Магалі, міський пляж у Чернівцях та «Лижна тераса» в с. Остриці.

Ці пляжі перевіряли за кількома критеріями, а саме за місцем розташування, характером ґрунту, рельєфом дна акваторії, наявністю перешкод, що становлять небезпеку при купанні. Також перевіряють характер течії, наявність місць визначених для купання дітей та людей з інвалідністю та наявність знаків, що визначають межі акваторії.

Якщо пляж чи місце для купання не відповідають одному з цих критеріїв, то паспорт для дозволу масового відпочинку не видають. Також в ДСНС зазначили, що за перевіркою також звертаються багато і приватних садиб, де є місця для купання.