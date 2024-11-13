Суд на Буковині оштрафував керівника житлово-будівельного кооперативу за ухилення від сплати 11 млн грн податків. Бізнесмен побудував багатоквартирний будинок, продав там квартири, однак не сплатив податки за це. Тепер чоловік має сплатити 340 тис. грн штрафу.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підприємець під час будівництва та продажу першої черги квартир отримав прибуток – 70 млн грн. З цих грошей він мав би заплатити приблизно 11 млн грн податків в державний бюджет, однак забудовник не зробив цього і ухилився від податків, зазначили в територіальному управління Бюро економічної безпеки України в середу, 13 листопада.

В прокуратурі Буковини ZAXID.NET зазначили, що багатоквартирний будинок розташований в Першотравневому районі Чернівців. Також під час досудового розслідування підприємець визнав свою вину та у повному обсязі відшкодував до бюджету завдані державі збитки, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 13 листопада.

Суд визнав винним керівника житлово-будівельного кооперативу винним в ухиленні від сплати податків та призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 340 тис. грн. Також чоловіка позбавили права обіймати посади пов’язані із організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій посади строком на 3 роки. Окрім того, в нього конфіскували все майно, за виключенням житла.