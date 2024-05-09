Під час обшуків виявили чорнові записи та готівку

На Буковині будівельник не заплатив 7 млн грн податків за збудовані, а потім продані котеджі. Чоловік не був підприємцем, однак будував житло на продаж і отримував з цього прибуток. Під час обшуків працівники управління бюро економічної безпеки виявили чорнові записи, договори купівлі-продажу та готівку.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що буковинець організував будівництво та продаж житлових будинків. Однак чоловік не був зареєстрований як підприємець.

«У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податку на доходи та військового збору орієнтовно на 7 млн грн. Під час проведення обшуків детективи БЕБ виявили договори купівлі-продажу будинків, мобільні телефони, комп’ютери, технічну документацію на будівництво, чорнові записи, гроші», – повідомили в управлінні БЕБ в Чернівецькій області в четвер, 9 травня.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, вчиненні за змовою осіб). Чернівчанину загрожує штраф до 255 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.