Імпортований в Україну товар вилучили на митниці

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області спільно з митниками викрили турецьку компанію в ухиленні від сплати 7,5 млн грн митних платежів. Фірма завозила в Україну нові речі під виглядом секонд-хенду.

«Слідством встановлено, що компанія під час імпорту іноземних товарів подала до органів Держмитслужби України документи щодо ввезення на митну територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. Однак не відобразила відомості стосовно приблизно 34 тис. нових речей»,– повідомили у теруправлінні БЕБ у Львівській області.

У теруправлінні БЕБ уточнили ZAXID.NET, що йдеться про турецьку компанію, яка завозила одяг в Україну.

Поміж секонд-хенду виявили понад 30 тис. одиниць нового одягу та взуття

Таким чином державний бюджет недоотримав понад 7,5 млн грн митних платежів. Наразі детективи БЕБ у Львівській області проводять огляд на території одного із пунктів пропуску Львівської митниці. Вже вилучено та арештовано 34 тис. одиниць нового одягу та взуття.

Слідчі встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.