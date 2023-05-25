Держслужбовця затримали під час передачі 60 тис. гривень

Чернівецькі правоохоронці затримали прикордонника, який за гроші передавав інформацію про місця розміщення патрулів на кордоні з Румунією. Держслужбовець за кожну таку послугу отримував чималу винагороду. Під час чергової передачі коштів чоловіка заарештували.

Офіцери внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому загону «Захід» Держприкордонслужби України, спільно зі співробітниками територіального управління ДБР та Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, затримали інспектора прикордонної служби. Спецоперацію провели під час того, як прикордоннику передали 60 тис. гривень. За ці кошти він мав би допомогти чоловікам призовного віку перейти кордон з Румунією.

«Правоохоронці встановили, що військовослужбовець за грошову винагороду надавав службову інформацію про розміщення прикордонних нарядів та допомагав правопорушникам незаконно перетнути кордон. Порушника затримали, йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Наразі інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.