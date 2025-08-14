ДБР оголосило підозри військовому та мобілізованому

Співробітники ДБР та СБУ викрили військового одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення. За даними слідчих, він намагався допомогти мобілізованому втекти з навчального центру. Про це у четвер, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, що у липні 2025 року затриманий підмовив військових частини вивести мобілізованого з її території. За це обіцяв заплатити 4 тис. доларів США.

«До справи він залучив заступника командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об’єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали мобілізованого та його помічника дорогою до Києва. У машині виявили службове посвідчення, гроші, військову форму та інші документи. Військовослужбовцю повідомили про підозру в наданні хабаря (ч. 1 ст. 369 КК України), а мобілізованому – у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

«Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині», – повідомили у ДБР.

Нагадаємо, 14 серпня ДБР повідомило про викриття командира частини на Чернігівщині, який змушував підлеглих солдатів будувати йому будинок та робити ремонт.