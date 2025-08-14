На Чернігівщині солдати замість служби будували будинок командиру

На Чернігівщині Державне бюро розслідувань викрило командира частини та трьох офіцерів на незаконних виплатах підлеглим. Для цього вони створили фіктивний командний пункт. Про це у четвер, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у 2024 році командир частини створив фіктивний окремий командний пункт, який існував лише на папері. Відповідно до документів, там нібито перебували на чергуваннях 14 військових.

«Насправді жодних обов’язків вони не виконували – майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен “наряд”. Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що п’ятеро військових замість служби ремонтували садибу командира частини, а також будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру його сина.

Також слідчі встановили, що командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

«Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд. Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

ДБР оголосило підозри командиру та трьом офіцерам. Зокрема, всіх чотирьох фігурантів підозрюють у вчиненні злочинів організованою групою та зловживанні службовим становищем. Крім того, командиру частини інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та ухиленні від служби. Підозрюваним загрожує ув’язнення строком від шести до 12 років. Зазначається, що для відшкодування збитків державі, суд наклав арешт на майно фігурантів.