Будинок Ігоря Мазепи у селі Картовецьке згорів вщент

У селі Картовецьке Чернігівської області в ніч на 22 січня згорів будинок бізнесмена й власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, якого підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями площею 7 га, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Про це у понеділок, 22 січня, повідомив сайт новин LB.ua.

За попередніми даними, під час пожежі ніхто не постраждав. Будинок бізнесмена був обладнаний камерами спостереження, за їх допомогою планують встановити точну причини загоряння.

Директорка з комунікацій компанії Concorde Capital Анна Константинова підтвердила hromadske, що згорів будинок Ігоря Мазепи. За її словами, Мазепа приїжджав в цей будинок відпочивати. Там же, збоку, живуть родичі Мазепи.

У поліції Чергнігівської області у понеділок, 22 січня повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у будинку, яка сталась приблизно о 03:20 в області. Поліцейські не уточнюють про який саме будинок йдеться, але, ймовірно, це будинок Ігоря Мазепи. За попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР, він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Цього ж дня були затримані організатор схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. В тому числі затриманий «брат організатора оборудки».

19 січня Печерський районний суд Києва на своєму обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила заставу у розмірі 700 млн грн.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС. Суддя частково задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Водночас суд відправив підозрюваних під варту, але зменшив розмір застави до 45 і 20 млн грн.

У понеділок, 22 січня, у компанії Concorde Capital повідомили, що адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва стосовно запобіжного заходу для Ігоря Мазепи.