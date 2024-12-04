У затриманих вилучили понад два млн грн у іноземній валюті

На Дніпропетровщині співробітники Державного бюро розслідувань викрили чергову схему ухилення від мобілізації. До неї були залучені працівники ТЦК, лікарі, військові та цивільні. Вони за хабарі допомагали військовозобов’язаним отримати медичний висновок щодо непридатності до служби. Про це у середу, 4 грудня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, військові та цивільні підшукували військовозобов’язаних, які хотіли виїхати за кордон.

«Надалі, завідувачка відділу місцевого медичного закладу та сімейний лікар організовували фіктивне стаціонарне лікування з видачею неправдивих медичних висновків. Залучені до схеми працівники ТЦК оформлювали виключення чоловіків з військового обліку за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.

За таку послугу затримані вимагали щонайменше 12 тис. доларів з кожного клієнта. За даними ДБР, загалом учасники схеми заробили на ухилянтах приблизно 10 млн грн.

Під час досудового розслідування правоохоронці здійснили 56 обшуків, у тому числі в місцевих медичних установах та ТЦК та СП. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили медичні документи із підробленими відомостями, чорнові записи, а також зброю та понад два млн грн готівки в іноземній валюті.

Військовому, двом цивільним, сімейному лікарю та завідувачці відділу місцевого медзакладу оголосили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон та пособництві у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою. Крім того, сімейного лікаря підозрюють у підробці офіційних документів, а завідувачку одним із відділів медзакладу – у службовому підробленні.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють, хто ще може бути причетний до незаконної схеми. Також встановлюють військовозобов’язаних, які скористалися послугами затриманих.