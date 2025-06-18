Російський комплекс артроздвідки «Ястреб-АВ»

На Донеччині бійці 413-го батальйону Сил безпілотних систем «Рейд» уразили найновішу російську радіолокаційну станцію «Ястреб-АВ». Відео успішної бойової роботи військові опублікували на своїй офіційній фейсбук-сторінці у середу, 18 червня.

Судячи з опублікованих кадрів, бійці «Рейду» уразили новітню російську РЛС «Ястреб-АВ» двічі. Перше влучання сталося на відкритій місцевості, дрон уразив розгорнутий РЛС окупантів. Вдруге український БпЛА вдарив по російській радіолокаційній станції біля лісосмуги.

Вартість найновішого комплексу артилерійської розвідки росіян РЛС «Ястреб-АВ» оцінюють у 250 млн доларів.

«Чверть мільярда доларів – це не просто вартість техніки. Це вартість сліпоти ворога. І радості нашої. Батальйон “Рейд” працює не заради слави, а заради ефекту. Але якщо вже пішла така справа – розказуйте всім. Бо удар по “Ястребу” – це не просто красиво. Це стратегічно», – наголосили бійці «Рейду».

Радіолокаційний комплекс «Ястреб-АВ» почав надходити на озброєння російської армії нещодавно. Окупанти не розголошують його технічні характеристики, однак відомо, що випробування комплексу завершились на початку 2022 року. Влітку 2022 року росіяни демонстрували «Ястреб-АВ» на оборонній виставці «Армія-2022».

У коментарі «Армія.Inform», експерти розповіли, що «Ястреб-АВ» – це станція контрбатарейної боротьби. Її радар призначений для виявлення малогабаритних і швидких повітряних цілей (артилерійських снарядів, мінометних мін, снарядів РСЗВ). При цьому РЛС може визначити, з якої позиції був здійснений постріл (точні координати), та прорахувати зворотну траєкторію.

За словами фахівців, «Ястреб-АВ» має кращі характеристики, ніж його попередник «Зоопарк-1М», який також неодноразово знищували українські військові.