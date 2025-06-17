Сили оборони знищили російський «Град» з хімічною зброєю

На Донеччині українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град», яку окупанти зарядили снарядами з хімічною зброєю. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2».

Російську РСЗВ знищили пілоти FPV-дронів трьох підрозділів Сил оборони. Ураження «Граду» відбулось у момент, коли окупанти розгортали його для залпу.

«У розмові між собою росіяни закликають одне одного ховатися і надягати протигази, бо уражений Град був "заряджений хімією"», – зауважили українські військові.

Українські бійці також закликали мирних жителів та військових подбати про заходи безпеки – придбати протигази, оскільки російські окупанти часто застосовують хімічну зброю пропри те, що це заборонено міжнародною Конвенцією, підписантом якої є Росія.

«Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням», – наголосили у «К-2».

Додамо, що РСЗВ «Град» перебуває на озброєнні армії Росії з 1963 року. Окупанти й зараз активно застосовують систему на війні проти України. «Град» призначений для вогневої підтримки військових, ураження живої сили, бронетехніки й неброньованої техніки, польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.

Нагадаємо, що 14 квітня Головне управління розвідки повідомило, що окупанти систематично застосовують проти українських захисників на фронті хімічну зброю. Зокрема, йдеться про боєприпаси з отруйним газом.

Крім того, про застосування росіянами вибухівок з газом розповів полонений громадянин Китаю, якого на Донеччині захопили українські військові.