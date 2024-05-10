Автомобіль злетів з дороги і опинився в лісі

На дорозі Тернопіль – Львів неподалік обласного центру сталася смертельна ДТП. В аварії загинув 58-річний чоловік. Автомобіль злетів з дороги біля кафе «Росинка» і опинився в лісі.

Смертельна аварія сталася в ніч з 9 на 10 травня на трасі Тернопіль – Львів. Очевидці повідомили про те, що на обочині дороги в лісі опинився автомобіль. На місце виїхали правоохоронці, вони встановили, що в аварії потрапив автомобіль Chery QQ.

«За попередніми даними, водій не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет, де врізався в дерево. 58-річний чоловік від отриманих помер ще до приїзду бригади швидкої», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 10 травня.

В аварії також постраждала пасажирка цього автомобіля. Це дружина загиблого водія, її медики бригади швидкої допомоги госпіталізували в реанімаційне відділення однієї з лікарень Тернополя. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).