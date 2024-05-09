Пальне вилилося на дорогу через технічні отвори

На дорозі Тернопіль – Івано-Франківськ увечері 9 травня сталася аварія. Перекинулася цистерна, яка перевозила пальне. Водій тягача потрапив в реанімацію. Пальне вилилося на дорогу через технічні отвори, тому рятувальники залили його спеціальною піною.

Виклик до рятувальної служби про ДТП з автоцистерною надійшов о 18:25 9 травня. Аварія сталася між селами Стара Брикуля та Дарахів на дорозі Тернопіль – Івано-Франківськ. На узбіччя перекинувся сідельний тягач, який перевозив 20 тонн дизпалива. На місце події направили черговий рятувальний караул з міста Теребовля.

«Рятувальники з'ясували, що цистерну не було розгерметизовано. За попередньою інформацією, ознаки витоку помічені через технологічні отвори», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 9 травня.

Внаслідок ДТП травми отримав водій вантажівки. Його бригада швидкої допомоги доправила в реанімацію Теребовлянської міської лікарні. За повідомленням поліції, чоловік встиг розповісти, що, ймовірно, в нього зламалося колесо, бо тягач без причини різно повело вправо, і він опинився в кюветі.

На місці аварії могла виникнути пожежа через розлите дизпаливо, щоб не допустити її рятувальники залили місця розливу протипожежною піною. Рух транспорту на цій ділянці дороги не перекривали. Однак і поліцейські, і рятувальники очікують на іншу цистерну, яка перекачає пальне.