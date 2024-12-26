Посадовець за сприяння трьох спільників міг привласнити 5 млн грн

Правоохоронці затримали посадовця однієї з міськрад на Харківщині, який намагався привласнити гроші, виділені на відбудову зруйнованих осель. За допомогою незаконних схем чоловік хотів привласнити 5 млн грн, повідомив у четвер, 26 грудня, речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, заступник начальника неназваної міської ради у Харківській області відмивав гроші, виділені державою на відбудову будинків в області. До оборудки він залучив близьку родичку та двох спільників.

«За матеріалами справи, чоловік підшукував будинки, які потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми ”єВідновлення”», – повідомив Абдула.

Один зі спільників посадовця складав неправдиві експертні звіти щодо обстеження житлових будинків. Звіти зловмисника містили значно завищені обсяги руйнування та пошкодження осель.

За попередніми підрахунками, сума збитків могла становити 5 млн грн. Чоловіку та спільникам повідомили про підозри у привласненні майна та його легалізації. Триває досудове розслідування.